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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد بوكايو ساكا، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، أن فريقه أرسل تحذيرا لبقية الأندية الأوروبية بعد فوزه 5 / 1 على سبورتينج لشبونة بدوري أبطال أوروبا.

ساكا يعرب عن فخره بفوز أرسنال الكبير على لشبونة بدوري أبطال أوروبا

وقال ساكا للموقع الإلكتروني لناديه:"أعتقد أن هذا الهدف أعاد الزخم للفريق".

وأضاف:" أمام فريق مثل هذا ستكون دائما هناك فترة تتعرض فيها للضغط. تلقينا هدفا ولكننا تعاملنا بشكل جيد مع بقية هذه الفترة المضغوطة".

وأردف:"أظهرنا أنفسنا على أعلى مستوى. جماهير أرسنال كانت في قمة الروعة، كان بإمكاني سماعهم طوال المباراة، استمتعت حقا بهذه الأجواء".

وأكد:"كنا متعطشون للغاية للفوز. كنا نعلم ما نريد القيام به اليوم وتوجيه رسالة، لذلك نشعر أننا فعلنا هذا".

وكان أرسنال فشل في الفوز أو التسجيل في آخر مباراتين خارج أرضه بدوري الأبطال هذا الموسم، ولكنه استطاع إنهاء هذا الأمر من خلال تحقيق أكبر فوز للفريق في المسابقة منذ التغلب على إنتر بذات النتيجة في 2003.