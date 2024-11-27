نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، مواجهة نارية أمام نظيره فريق أستون فيلا الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، في الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

متى تنطلق مباراة يوفنتوس ضد أستون فيلا في دوري أبطال أوروبا؟

وستنطلق صافرة مباراة يوفنتوس الإيطالي مع نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيلا بارك معقل الفريق الإنجليزي.

ويسعى فريق يوفنتوس لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه في بطولة دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا، بعدما تعادل مع نظيره أي سي ميلان في بطولة الدوري الإيطالي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستقوم ببث مباراة يوفنتوس ضد أستون فيلا الإنجليزي، في بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر قناة beIN Sports 3HD.

