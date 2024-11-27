نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ١٠٠ ألف دولار شرط الزمالك للاستجابة لرغبة الزمالك الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل العرض المالي المقدم من نادي الزمالك للاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا لضمه للفريق خلال الإنتقالات الشتوية المقبلة.

١٠٠ ألف دولار شرط الزمالك للاستجابة لرغبة الزمالك الأولى

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن تخوفات إدارة الزمالك من مستوى اللاعب إضافة إلى تمسك جوميز بضمه دفعت الإدارة لعرض ضم اللاعب لمدة ٦ أشهر مقابل ١٠٠ ألف دولار مع وجود بند باستكمال التعاقد لموسمين أو ثلاث آخرين في حال تألقه بالمقابل المادي الكبير الذي يرغب اللاعب في الحصول عليه.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.