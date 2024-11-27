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أحمد جودة - القاهرة -

‬قال مدرب بايرن ميونخ، فينست كومباني، إنه لم يفهم بعد النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا بعدما حقق فريقه فوزًا بشق الأنفس 1-0 على باريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، ليعزز فرصه في التأهل مباشرة إلى أدوار خروج المغلوب.

مدرب البايرن: لم أفهم بعد نظام دوري الأبطال الجديد

وسجل كيم مين جاي هدفًا في الشوط الأول ليهزم 10 لاعبين من سان جيرمان ويحقق انتصاره الثالث في 5 مباريات.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي: "بصراحة، لا أنظر إلى جدول الترتيب، لم أفهمه بعد، سيبدو الوضع جيدًا إذا فزنا بمزيد من المباريات".



وارتقى الفريق البافاري إلى المركز 11 بـ9 نقاط من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة عن أول 8 مراكز التي تؤهل مباشرة إلى دور الـ16.

ويحتل سان جيرمان المركز 26 برصيد 4 نقاط قبل 3 مباريات على نهاية دور المجموعات، بعيدًا عن المراكز المؤهلة لدور فاصل.

وفي الصيغة الجديدة من المسابقة، التي يشارك فيها 36 فريقًا هذا الموسم، يواجه كل فريق 8 منافسين بدلًا من 3 فرق ذهابًا وإيابًا، يخوض كل فريق نصف مبارياته الـ8 على ملعبه والآخر خارج قواعده.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16 فيما تخوض الفرق التي تشغل المركز من التاسع إلى 24 دورًا فاصلًا من مباراتين من أجل فرصة التقدم في البطولة.

وقال المدرب البلجيكي في موسمه الأول مع الفريق: "المهم هو تحقيق هدفنا، إذا فزنا بمبارياتنا المتبقية، فستكون لنا فرصة للوصول إلى أول 8 مراكز.

"بالطبع أنا سعيد، ضغطنا بصورة جيدة جدًا في الشوط الأول، كان الانضباط حاضرًا، ربما كان بمقدورنا تسجيل هدف آخر أو 2 لكن النتيجة جيدة.

"نحن على المسار الصحيح، لكننا نعمل لنصبح أفضل".

ويلعب بايرن في الجولة المقبلة من المسابقة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في العاشر من الشهر المقبل.