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أحمد جودة - القاهرة -

يشعر لاعب ريال مدريد، جود بيلينغهام، بأنه "أكثر فاعلية" عندما يلعب كمهاجم، لكن الدولي الإنجليزي قال إنه مستعد للعب في مركز منعزل من أجل التكيف مع زملائه ومساعدة الفريق على الفوز.

بيلينجهام يصدم أنشيلوتي: أنا مهاجم وليس "صانع ألعاب"

وكان بيلينغهام لاعبًا رئيسيًا في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني الموسم الماضي، لكنه لم يكن بنفس الفعالية منذ نقله إلى دور أقل هجومية بعد التعاقد مع كيليان مبابي.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بداية مذهلة في إسبانيا العام الماضي، حيث سجل 8 أهداف في أول 9 مباريات في الدوري الإسباني، لكنه لم يسجل سوى هدفين في 9 مباريات هذا الموسم بعد التسجيل في مباراتين متتاليتين هذا الشهر.

وقال بيلينغهام للصحافيين أمس الثلاثاء: "لقد كان الأمر مثل أي تكيف آخر".

"لقد غير ذلك من ديناميكية اللعب وأسلوب اللعب والنهج الذي نتبعه، ولكنني أظهرت أنني قادر على اللعب في مراكز مختلفة، أفضل اللعب في خط الهجوم أكثر، ولكن هذا ليس مهمًا بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا مستعد للعب في أي مركز يضعونني فيه ولا أتأثر بالمركز الذي ألعب فيه، نحن نعد الفريق دائمًا للفوز.. انضممت لريال مدريد في الصيف الماضي لتعويض دور بنزيما، أحد أفضل لاعبيه".

"لقد كانت هناك فجوة وكانت هذه طريقة للتعويض عن هذا النقص في الأهداف، لقد تعاقدنا هذا العام مع أحد أفضل اللاعبين في هذا الجيل، والذي سجل عددًا لا يصدق من الأهداف، سيتغير دوري وأنا على استعداد تام للقيام بذلك".

ويواجه ريال مدريد فريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء، قبل أن يستضيف خيتافي في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.