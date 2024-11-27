القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مع نظيره فريق ريال مدريد الإسباني، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد نظيره ليفربول، مساء اليوم الأربعاء الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق صافرة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول الإنجليزي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ملعب الانفليد معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وستنقل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول عبر قناة beIN Sports 1HD.

