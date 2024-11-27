انريكي: عانينا بعد طرد ديمبلي

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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، إحباطه من الخسارة 0-1 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن فريقه عانى بعد طرد عثمان ديمبلي، لكنه لا يزال يأمل في تأهل بطل الدوري الفرنسي للدور المقبل في المسابقة القارية.

مدرب باريس سان جيرمان: عانينا بعد طرد ديمبلي

ويحتل باريس سان جيرمان، الذي لم يحقق أي فوز في آخر 4 مباريات له في دوري أبطال أوروبا، المركز 26 في مرحلة الدوري بالبطولة القارية برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.



وقال لويس إنريكي لقناة باريس سان جيرمان التلفزيونية بعد فشل الفريق الزائر، الذي لعب بـ10 لاعبين في إدراك التعادل بعد هدف كيم مين-جاي في الشوط الأول "أعطينا انطباعًا سيئًا منذ الدقيقة الأولى.

"تفوق بايرن ميونخ علينا في الشوط الأول.. لاحت لنا بعض الفرص وأعتقد أننا كنا أفضل في بداية الشوط الثاني، لكن بعد طرد عثمان (ديمبلي) عانينا".

ويستضيف باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي فريق نانت، السبت المقبل، ثم يحل ضيفًا على رد بول سالزبورغ في مباراته التالية بدوري أبطال أوروبا في ديسمبر (كانون الأول) قبل أن يواجه مانشستر سيتي ثم شتوتغارت في يناير (كانون الثاني).

وقال لويس إنريكي "سيكون من الصعب استعادة تلك النقاط، ولكن لا تزال هناك 3 مباريات متبقية وعلينا أن نأمل في التأهل".