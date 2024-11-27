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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني ضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 5/ صفر مساء أمس الثلاثاء في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

باير ليفركوزن يضرب بقوة في دوري أبطال أوروبا

ومهد ليفركوزن الطريق إلى الفوز بهدفين مبكرين في أول 11 دقيقة، حيث افتتح نجم منتخب ألمانيا فلوريان فيرتز التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة ثم أضاف الإسباني أليخاندرو جريمالدو الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وعاد فيرتز وسجل الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 30 ثم أحرز المهاجم التشيكي الدولي باتريك شيك الهدف الرابع في الدقيقة 61 وتكفل الإسباني أليكس جارسيا بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 72.

وسجل ليفركوزن فوزه الثالث في البطولة القارية مقابل تعادل وهزيمة، بينما تلقى ريد بول الهزيمة الرابعة مقابل فوز وحيد.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد ريد بول عند ثلاث نقاط في المركز الثلاثين.