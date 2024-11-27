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أحمد جودة - القاهرة - سجل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة هدفين ليقود فريقه للفوز على بريست الفرنسي بنتيجة 3/ صفر في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

ليفاندوفسكي يتوهج بمئوية استثنائية في فوز برشلونة على بريست بدوري الأبطال

سجل ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة من ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق من المباراة على ملعب مونتجويك معقل الفريق الكتالوني.

بهذا الهدف بات ليفاندوفسكي ثالث لاعب يسجل 100 هدف أو أكثر في دوري أبطال أوروبا، خلف كريستيانو رونالدو (141 هدفا) وليونيل ميسي (129 هدفا).

ووصل النجم البولندي لهذا الرقم الاستثنائي بعد 125 مباراة، بمعدل مباراتين أكثر من ميسي و12 مباراة أقل من رونالدو.

وفي الشوط الثاني سجل داني أولمو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 66.

واختتم ليفاندوفسكي ثلاثية البارسا في الدقيقة 92، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، و22 هدفا في 20 مباراة بجميع المسابقات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة ليقفز للمركز الثاني قبل أن يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند الألماني في 11 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة.

أما بريست،فتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع بعدما تلقى خسارته الأولى في دوري الأبطال هذا الموسم، وسيلعب على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي في الجولة السادسة.