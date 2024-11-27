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أحمد جودة - القاهرة - انفرد فريق بوتافوجو بصدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم عقب فوزه على ملاحقه المباشرة بالميراس 3 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

بوتافوجو يفوز على بالميراس وينفرد بصدارة الدوري البرازيلي

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز جوفينتود على أتلتيكو مينيرو 3 / 2، وتعادل فورتاليزا مع فلامينجو سلبيا، وفلومينينسي مع كريسيوما بذات النتيجة.

وأنهى بوتافوجو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جريجور في الدقيقة 19.

وفي الشوط الثاني، استغل بوتافوجو النقص العددي في صفوف منافسه بعد طرد ماركوس روشا في الدقيقة 70 وسجل هدفين متتاليين عن طريق جيفيرسون سافارينو وأدريلسون في الدقيقتين 73 و89.

لم يستسلم فريق بالميراس وتمكن من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق ريتشارد ريوس.

ورفع بوتافوجو رصيده على 73 نقطة في صدارة الترتيب، ليقترب بقوة نحو حسم لقب الدوري، فيما توقف رصيد بالميراس عند 70 نقطة في المركز الثاني.