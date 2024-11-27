نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد شوبير: بدلاء الأهلي لم يظهروا بمستوى جيد في مباراة أبيدجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن أداء لاعبي الأهلي في مباراتهم أمام استاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 4-2.

وأشار شوبير إلى أن بدلاء الأهلي لم يظهروا بمستوى جيد في المباراة، باستثناء أحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس، حيث قال: "لا أحد من البدلاء عجبني باستثناء كوكا والدبيس، بينما رضا سليم لم يستغل الفرصة التي أتيحت له رغم تعاطفي معه."

وأضاف شوبير أن بيرسي تاو ظهر في حالة غير جيدة، وكذلك عمر الساعي كان بعيدًا عن مستواه، مشيرًا إلى أن كوكا والدبيس لم يكونا سيئين، لكنه أكد أن اللاعبين الذين تألقوا في المباراة كانوا قلة، وعلى رأسهم كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، بينما جاء طاهر محمد طاهر في المركز الرابع.

وعن باقي اللاعبين، قال شوبير: "لاعبو الأهلي الآخرين يستحقون تقييمات ضعيفة، مثل مروان عطية وأكرم توفيق، الذين يستحقون تقييم 5 من 10، بينما ياسر إبراهيم يستحق أقل من ذلك."

واختتم شوبير بتأكيده على أن الأهلي لم يستقبل أي هدف منذ مباراته مع يانج أفريكانز في ديسمبر الماضي، وهو أمر إيجابي، لكنه شدد على أن الفريق لا يجب أن يستقبل هدفين أمامه في المباريات المقبلة، ويحتاج إلى وقفة لتدارك ذلك.