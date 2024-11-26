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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني ريال مدريد، أثناء المؤتمر الصحفي للمباراة التي ستجمع فريقه مع ليفربول غدًا الأربعاء.

أنشيلوتي: أنا ليس بحاجة لنصائح أحد

وعلق كارلو على كثرة الانتقادات التي يتعرض لها خلال الفترة الحالية، وقال أنه ليس بحاجة لنصيحة من أحد، وسط كل الانتقادات التي يتعرض لها المدرب الإيطالي خلال هذا الموسم.

ويعاني ريال مدريد خلال الموسم الحالي من النتائج السيئة،على مستوى الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وقد وُجهت بعض الاتهامات لأنشيلوتي بعدم استفادته من العناصر المتاحة لديه بأفضل صورة ممكنة.

وتحدث المدرب الإيطالي: "أنا حاليًا أرى الجميع يريد ان يعطيني النصائح، الحقيقة أنني أسمع الكثير من النصائح، لكن يجب ألا ننسى أنني شاركت في 1300 مباراة، اخترت 1300 تشكيلة أساسية، وأجريت 4000 تبديل، لا أحد هنا يستطيع أن يقدم لي النصيحة".

و بشأن إصابة فينيسيوس جونيور: "لقد تعرض في نهاية المباراة الأخيرة لإصابة وسنفقده لفترة،الأهم حاليًا هو أن يتعافى بسرعة، وسنفكر في من سيلعب بدلًا منه".

وبخصوص أنباء ضم ألكساندر آرنولد بعد انتهاء عقده مع ليفربول في الصيف: "لا يمكنني التحدث عنه، هو ليس لاعبًا في ريال مدريد، أنا من مشجعي إيفرتون لكني أعامل ليفربول باحترام كبير جدًا".

وعن كثرة الإصابات: "عانينا من 7 إصابات في الرباط صليبي والعديد من المشاكل العضلية الأخرى، الأمر لا يتعلق بريال مدريد فقط، إنها مشكلة عامة في أوروبا وإسبانيا وعلينا التعامل معها، فينيسيوس وفالفيردي دائمًا في حالة جيدة، ولكن في بعض الأحيان يتعرض اللاعبون للإصابة بسبب وجود عدد كبير جدًا من المباريات".

ويحتل ليفربول صدارة مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة، حيث يمتلك 12 نقطة من 4 انتصارات، بينما جميع ريال 6 نقاط من هزيمتين وانتصارين.