نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي بفخ التعادل الإيجابي أمام نظيره فريق السد القطري بهدف لكل منهم في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ملخص أهداف مباراة الهلال والسد

وسجل علي البليهي الهدف الأول للهلال في الدقيقة 10 صنع كنو.

وأحرز اوتافيو الهدف الأول للسد صنعه له عفيف في الدقيقة 71 وانتهت المباراة 1/1.

