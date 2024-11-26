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أحمد جودة - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بلاك بولز في الكونفدرالية

وبدأ المران بالفقرة البدنية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المرتقبة أمام بطل موزمبيق.

وعقب ذلك خاض اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وجهازه المعاون، تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية والخططية وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه في الفقرة الفنية

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.