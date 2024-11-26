أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك قبل لقاء بلاك بولز في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -



حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على التواجد في مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لخوض مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء ذلك من أجل مؤازرة الفريق والجهاز الفني قبل مواجهة بطل موزمبيق المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.