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أحمد جودة - القاهرة - تحدث طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى مهاجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

طارق يحيى: الزمالك يعاني من أزمة في الهجوم بعد رحيل عمرو ذكي ومصطفى محمد

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: كل مهاجمي الزمالك لديهم نفس الشكل ومتاشبهين، وجميعهم تغيب عنهم الخطورة حال خروجهم من منطقة الجزاء.

وأضاف طارق يحيى: المهاجمون في الزمالك معذورون، لأن العرضيات في الزمالك باتت مفقودة على عكس فترتنا في النادي أو حتى فترة وجود عمرو زكي ومن بعده مصطفى محمد.

واختتم يحيى: حال وجود عرضيات مميزة من جانب عمر جابر وبنتايك، ستظهر خطورة مهاجمي الزمالك لأنهم جميعا مميزون في ضربات الرأس، لكن خروجهم من منطقة الجزاء يُضعفهم وهو ما يُشكل أزمة هجومية.