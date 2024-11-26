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أحمد جودة - القاهرة - عٌقد عصر اليوم الثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي.

الزمالك بالأبيض الكامل أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي" القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه الكامل باللون الأسود.

وفي المقابل سيرتدي فريق بلاك بولز زيه باللون الأزرق الكامل، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر الكامل.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك، عمرو أبو العز المدير الإداري وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة، بجانب مسؤولي نادي بلاك بولز الموزمبيقي، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الجيبوتي المكلف بإدارة اللقاء.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق