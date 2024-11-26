مسابقات اليد تجري تعديلا على موعد انطلاق مباريات بطولة كأس السوبر

بمشاركة 4 أندية

محمد الظهوري : اتحاد اليد عازم على تطوير المسابقات وزيادة عدد المباريات بهدف رفع رتم المنافسة

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد العماني لكرة اليد تعديلا على موعد مباريات كأس السوبر لكرة اليد للموسم الرياضي 2024 /‏‏‏2025 في نسختها الجديدة بمشاركة 4 أندية هي نادي عمان والسيب ومسقط وأهلي سداب، ليكون الموعد الجدد يوم 13 ديسمبر القادم، حيث يلتقي في المباراة الأولى مسقط مع أهلي سداب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، تليها المباراة الثانية على نفس الصالة بين نادي عمان والسيب في الساعة السادسة مساء والفائز من المباراتين يتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 17 ديسمبر القادم في الساعة السادسة مساء على ملعب الصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر .

واكد محمد بن سليمان الظهوري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد نائب رئيس لجنة المسابقات بان التعديل الجديد على موعد انطلاقة جاء بعد التنسيق مع المسبق مع تلفزيون سلطنة عمان «القناة الرياضية» من أجل نقل المباريات على الهواء مباشرة حتى يتمكن المشاهد الكريم من متابعة احداثها ومجرياتها وكذلك تأتي ضمن الخطة التسويقية لمسابقات الموسم بهدف ايجاد مصادر دخل اخرى للاتحاد من قبل مؤسسات القطاع الخاص التي تحرص دائما في حالة رغباتها برعاية أي مسابقة وجود نقل تلفزيوني للمنافسات .

وقال محمد الظهوري بأن استحداث مجلس إدارة الاتحاد لأول مرة بطولة كأس السوبر يأتي في اطار عزم مجلس الادارة على تطوير المسابقات بمختلف الفئات والدرجات واكساب اللاعبين مزيدا من الخبرة والاحتاك بخوض عدد كاف من المباريات في الموسم الواحد وهي بمثابة حافز واستعداد جيد خاصة للاندية الدرجة الاولى قبل انطلاق الدوري من اجل زيادة رتم المنافسة وبطولة السوبر تعد فرصة مناسبة أمام الاجهزة الفنية للاندية للتعرف على المستويات الفنية والبدنية للاعبيها وايجاد الحلول المناسبة من اجل معالجة نقاط الضعف والقوة فيها قبل بداية الدوري، مؤكدا بان الاتحاد يسعى بكل ما لديه من امكانيات الى تطوير المسابقات وعدم الاستمرارية على نفس النهج السابق وهذا الامر سيعود بلاشك على نتائج الأندية والمنتخبات الوطنية في المشاركات القادمة علما بان سلطنة عمان مقبلة في عام 2025 م استضافات ومشاركات هامة متمثلة في استضافة نادي عمان البطولة الخليجية الـ 41 للأندية أبطال الكؤوس خلال الفترة من 15 الى 24 فبراير 2025 م كذلك مشاركة منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد الشاطئية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي تستضيفها سلطنة عمان في شهر ابريل القادم بالاضافة الى مشاركة منتخبنا الوطني الأول للشواطي ايضا في البطولة الاسيوية في شهر مايو من العام القادم وهذا الامر يتطلب من الاتحاد تطوير مسابقاته وزيادة عدد المباريات .

وأضاف محمد الظهوري بان لجنة المسابقات على استعداد تام لانطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد، حيث قامت خلال الفترة الماضية بمخاطبة العديد من الجهات من اجل التنسيق معها لضمان انطلاق البطولات وفق البرنامج المعد، كما تم اعطاء الاندية فرصة اخرى لتسجيل لاعبيها العمانيين والأجانب حتى يوم الخامس من شهر ديسمبر القادم لزيادة عدد الأندية المشاركة في مسابقات الموسم الرياضي الجديد الذي يشتمل على 9 مسابقات وهي دوري الناشئين لمواليد 2008 ودوري الشباب لمواليد 2006 و2007 ودوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الأولى ومسابقة درع الوزارة ودوري الشواطئ للناشئين ودوري الشواطئ للرجال الدوري النسائي.