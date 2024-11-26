انت الأن تتابع خبر اخبار الرياضة مشاهدة مباراة الهلال والسد في مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستهدف فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال السعودي، مواصلة عروضه المميزة، في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025، عندما يلعب ضد السد القطري.

تنطلق المباراة على قنوات السعودية سبورت وأبو ظبي وبي ان سبورت الناقل الحصري بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع متابعة حية من موقع بالجول

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: محمد القحطاني، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيل السد

حراسة المرمى: يوسف عبدالله بليدة.

الدفاع: طارق سلمان، أحمد سهيل الحماويندى، رومان سايس، محمد وعد.

الوسط: محمد كامارا، مصطفى مشعل، جيوفاني.

الهجوم: يوسف عبدالرزاق، كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

[بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الاستقلال]

بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الاستقلال

مباراة الهلال والسد.. نتائج الفريقين

انتصر فريق الهلال على الريان القطري 3-1 في الجولة الأولى، وعلى حساب الشرطة العراقي بخماسية دون رد في الجولة الثانية، وأمام العين الإماراتي 5-4، في الجولة الثالثة، وواصل مسيرته المميزة بالفوز على حساب استقلال طهران الإيراني 3-0، بالجولة الرابعة.

وعلى صعيد نتائج السد القطري، بدأ مرحلة المجموعات بتعادل 1-1 أمام العين الإماراتي، وحقق الفوز على استقلال طهران الإيراني 2-0، وعلى الإيراني برسبوليس بهدف دون رد، في الأسبوع الثالث، وتعادل مع الوصل الإماراتي 1-1، في الجولة الرابعة.