انت الأن تتابع خبر رئيس اتلتيكو مدريد يحسم مستقبل سيميوني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّق رئيس نادي ​اتلتيكو مدريد​ الاسباني، إنريكي سيريزو، على مستقبل المدرب الارجنتيني ​دييغو سيميوني​ بعد الأنباء الأخيرة الّتي أفادت عن قُرب رحيل الأخير عن الفريق الثاني للعاصمة مدريد.

وفي حديثِه أكّدَ سيريزو أنّ اتلتيكو مدريد سعداء بما يقدّمهُ سيميوني مع الفريق، وأنَّ لا أحد سيرحل والفريق يقدّم المطلوب منهُ في السنوات الأخيرة والاهم هو تحقيق الانتصارات".

وتابع: "نحن عمليا في المراكز الثلاثة الأولى في الليغا. وضعُنا جيّد للغاية، لذلك لا أفهم سبب الحديث عن رحيل سيميوني أو بقائهِ الجميع سعيد هنا".