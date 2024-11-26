انت الأن تتابع خبر كولتارد يعتقد ان فرستابن بدأ يواجه نفس مشاكل هاميلتون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد سائق الفورمولا 1 السابق ​دايفيد كولتارد​ أن ​ماكس فرستابن​، بطل الفورمولا 1 أربع مرات والحالي، يواجه تحديات مماثلة لتلك التي واجهها البطل السابق ​لويس هاميلتون​ في وقت سابق من حياته المهنية.

وبعد احتلاله المركز الخامس في جائزة لاس فيغاس الكبرى، عزز فرستابن مكانته بين عظماء الفورمولا 1 على مر العصور، وانضم إلى أساطير مثل سيباستيان فيتيل والان بروست بالوصول الى ٤ القاب.

وأشار كولتارد إلى أن نجاح فرستابن جعله شخصية تنقسم عليها الاراء، على غرار هاميلتون، حيث واجه كلا السائقين ردود فعل متباينة من الجماهير على الرغم من موهبتهما التي لا يمكن إنكارها.

ومع استمرار فرستابن في الهيمنة، فقد يحتاج إلى الاستلهام من هاميلتون لتأمين وحماية إرثه في الرياضة، خاصة وأن هاميلتون يستعد لفصل جديد مع فيراري في عام 2025.