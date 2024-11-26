انت الأن تتابع خبر تشكيل الهلال أمام السد - تمبكتي يجاور كوليبالي .. والبليهي بديلاً والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة السد القطري، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الثلاثاء.

ويدفع جيسوس بالثنائي حسان تمبكتي و كاليدو كوليبالي في قلب الدفاع أمام السد بلقاء الليلة.

ويبقي المدرب البرتغالي جيسوس على اللاعب علي البليهي بديلاً خلال مواجهة السد.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد 12 نقطة، ويحل السد رابعًا برصيد 8 نقاط.