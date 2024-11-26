انت الأن تتابع خبر جويدو ينفي إتمام صفقات النصر والاتحاد.. واتحاد الكرة يكشف هوية بديل الصادق قريبًا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الرئيس التنفيذي لنادي النصر “جويدو فينجا”، إثارة الجدل حتى الآن في العالم الرياضي، وذلك بشأن الصفقات وكذلك بشأن الجدول الرياضي، حيث أنه يتساقط منه في لقطة مثيرة وغريبة للغاية، عدم اطلاعه ومعرفته بجدول مباريات فريق كرة القدم الأول، ومع استمرار إثارة الجدل، جويدو ينفي إتمام صفقات النصر والاتحاد، ولكن لازال اسمه يتصدر المشهد الرياضي خلال الفترة الحالية.

جويدو ينفي إتمام صفقات النصر والاتحاد

في ظل الأعمال التي يقدمها الرئيس التنفيذي للنادي، حاز على غضب جماهير النادي وعدم رضاهم عن أدائه منذ أن تولى المنصب بشكل رسمي خلال الموسم الرياضي الماضي، كما أنه حتي الآن يتحمل مسؤولية فشل الفريق الأول، كما أنسب إليه العديد من المشاكل الإدارية الأخرى الغير قادر على حلها تماماً.

وفي ذات السياق، قد أدلى بتصريح هام له في برنامج “دورينا غير” بعد أن حقق فوز أسطوري على نادي الغرافة القطري، أنهم حققوا انتصار هام جداً للفريق، ولكن لابد من التركيز على لقاء الاتحاد المقبل، لأنه الأهم.

فقد حقق نادي النصر انتصار بنحو 3 أهداف مقابل هدف واحد لا غير، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في مسابقة النخبة الآسيوية للموسم الرياضي 2024-2025، من أجل حجز بطاقة التأهل رسمياً إلى دور ثمن النهائي.

مصير الصفقات المرتقبة للنصر