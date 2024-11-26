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أحمد جودة - القاهرة -

أقيل فاني سارتيني من منصب المدير الفني لفريق فانكوفر وايتكابس أمس الاثنين، بعد أسبوعين ونصف الأسبوع من إقصاء الفريق من تصفيات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

إقالة فاني سارتيني من تدريب فانكوفر وايتكابس الأمريكي

وأصبح سارتيني المدرب العاشر في الدوري الأمريكي لكرة القدم الذي يرحل عن منصبه منذ بداية موسم 2024.

وتم تعيين سارتيني مديرا فنيا لفانكوفر خلفا لمارك دوس سانتوس في أغسطس2021، حيث عمل في البداية كمدرب مؤقت، قبل أن يحتفظ بمنصبه بشكل دائم في نوفمبرمن العام ذاته.

حقق فريق فانكوفر 13 فوزًا و13 خسارة وثماني تعادلات في مسيرته بالدوري الأمريكي هذا الموسم، علما بأنه تغلب 5 / صفر على بورتلاند في الجولة الفاصلة من مرحلة ما بعد الموسم، لكنه خسر أمام لوس أنجلوس إف سي في سلسلة من ثلاث مباريات في الدور الأول الذي انتهى في 8 نوفمبر الجاري.

وقال أكسل شوستر، الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي لفانكوفر "لقد تملك اليأس من فريقي. كان يتعين علي اتخاذ قرار احترافي (بشأن) كيفية تحقيق أكبر تأثير ممكن لتحقيق تقدم".

وحقق سارتيني /47 عاما/، الذي ينحدر من مدينة فلورنسا بإيطاليا، رقمًا قياسيًا في الموسم العادي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث حقق 44 فوزًا و40 خسارة و32 تعادلًا،

كما حقق 57 فوزًا و51 خسارة و39 تعادلًا في جميع المسابقات، علما بأنه انضم إلى فانكوفر كمدرب مساعد عام 2019 وأصبح مدربًا لفريق تحت 23 عاما في سبتمبر 2020.

وتم إيقافه في المباريات الست الأولى من الموسم الحالي، وتم تغريمه 20 ألف دولار، وأُمر بإكمال تقييم سلوكي معتمد من الدوري بعد انتقاده للحكم تيم فورد بعد خسارة مباراة فاصلة انتهت بنتيجة صفر/1 أمام لوس أنجليس إف سي، وإلقائه مزحة حول كونه مشتبهًا به إذا تم العثور على الحكم ميتًا.