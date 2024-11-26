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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، عن مستوى المغربي محمود بنتايك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وإمكانية شرائه بشكل نهائي من ناديه الفرنسي.

طارق يحيى: أرفض دفع 50 مليون جنيه لشراء بنتايك نهائيًا

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أن يدفع الزمالك 50 مليون جنيه لشراء محمود بنتايك هو رقم كبير، وأرى أن الرقم يمكن دفعه للاعب في الهجوم.

وتابع طارق يحيى: بنتايك لاعب جيد، لكن أن ندفع 50 مليون جنيه هو رقم كلبير وأرى أن يتم دفع هذا الرقم لمهاجم وليس لظهير أيسر خاصة في ظل وجود أحمد فتوح وعودة عبد الشافي.

واختتم طارق يحيى: كان هناك حاتم سكر ومحيي جمعة ظهيرين في الزمالك وتم التفريط في الثنائي، ولا أعلم لماذا لم يُبقي النادي على واحد منهما.

