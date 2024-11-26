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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدولي الإيطالي جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى فريق توتنهام هوتسبير، أنه لعب لمدة ساعة ضد فريق مانشستر سيتي رغم إصابته بكسر في الكاحل الأيمن تطلب إجرائه عملية جراحية.

فيكاريو حارس مرمى توتنهام يلعب ساعة ضد مانشستر سيتي بكسر في الكاحل

وتصدى فيكاريو للعديد من الفرص التي سنحت للاعبي مانشستر سيتي، وحافظ على نظافة شباكه خلال انتصار الفريق اللندني الكاسح 4 / صفر على ملعب (الاتحاد)، يوم السبت الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك رغم حاجته لعلاج كاحله الذي تعرض للإصابة خلال الشوط الأول، فيما خاض المباراة حتى النهاية.

وكتب فيكاريو الدولي الإيطالي على حسابه بتطبيق (إنستجرام) في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: "أحيانًا تمنحك كرة القدم مستوياتها العالية، وفي بعض الأحيان تتحداك بطرق لا تتوقعها".

أضاف حارس توتنهام "لقد لعبت لمدة 60 دقيقة في ملعب الاتحاد بعظمة مكسورة في كاحلي، وبذلت قصارى جهدي من أجل الفريق. لسوء الحظ لم يكن هناك طريقة للالتفاف حول هذا الأمر. كنت بحاجة لعملية جراحية".

وأعلن توتنهام أن فيكاريو /28 عامًا/ خضع لعملية جراحية أمس، ومن المرجح أن يتولى فريزر فورستر /36 عاما/، حراسة عرين الفريق عوضا عنه.

شدد فيكاريو "لقد سارت العملية على ما يرام، ومن الغد سأعمل بجد لأعود أقوى وأكثر لياقة وجاهزية لتقديم كل ما لدي من أجلكم مرة أخرى".

وأعادت إصابة فيكاريو إلى الأذهان ذكريات حارس مرمى مانشستر سيتي الراحل بيرت تراوتمان، الذي واصل اللعب حتى نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1956 بعد إصابته بكسر في رقبته في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ورغم تلك الإصابة، فاز مانشستر سيتي 3 / 1 على برمنجهام، ليتوج بلقب كأس الاتحاد آنذاك.