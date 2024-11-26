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أحمد جودة - القاهرة -

تقدم المدرب النرويجي المخضرم أجي هاريدي باستقالته من منصب المدير الفني لمنتخب أيسلندا لكرة القدم، قبل بدء الفريق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرا إلى أنه يعتزم إنهاء مسيرته التدريبية.

النرويجي أجي هاريدي يستقيل من تدريب منتخب أيسلندا

وأعلن الاتحاد الأيسلندي لكرة القدم قرار هاريدي (71 عاما) بالرحيل في بيان صدر عنه في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

ونقل بيان الاتحاد عن هاريدي قوله "لقد استمتعت بوقتي مع المنتخب الأيسلندي، لكنني أعتقد أن الآن هو الوقت المناسب للاعتزال".

أضاف هاريدي أن هناك "أوقاتا مثيرة قادمة" لفريق يضم مجموعة من النجوم الشباب الواعدين.

وستكون المباراة الأولى للمدرب الجديد للمنتخب الأيسلندي ضد منتخب كوسوفو في مارس المقبل في الملحق الفاصل للصعود والهبوط ببطولة دوري أمم أوروبا، حيث يتقدم المنتخب الفائز للمستوى الثاني في النسخة القادمة من المسابقة القارية.

ومن المقرر أن تكون أيسلندا ضمن منتخبات التصنيف الثالث عندما يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرعة مجموعات التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال في 13 ديسمبر القادم، حيث يصعد متصدرو المجموعات فقط مباشرة للنسخة المقبلة من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشاركت أيسلندا في كأس العالم مرة واحدة، في نسخة عام 2018 في روسيا، لتصبح أصغر دولة من حيث المساحة تتأهل للمونديال على الإطلاق.

وكان هاريدي، الذي لعب لمنتخب النرويج في مركز المدافع، مديرا فنيا لمنتخب النرويج لمدة خمس سنوات حتى عام 2008، ثم قاد منتخب الدنمارك لبلوغ كأس العالم 2018، الذي شهد خسارته في دور الـ16 بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي الذي شق طريقه نحو المباراة النهائية آنذاك، كما قاد الفريق للصعود لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2021).

وتم تعيين هاريدي مديرا فنيا لمنتخب أيسلندا خلال التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا الأخيرة (يورو 2024)، حيث كان الفريق على بعد مباراة واحدة فقط من المشاركة في البطولة، غير أنه خسر الملحق الفاصل أمام منتخب أوكرانيا في مارس الماضي.