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أحمد جودة - القاهرة -

فاز الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بجائزة خاصة تقديرًا لعمله الإنساني في قارة إفريقيا.

أندريه أونانا ينال جائزة خاصة لعمله الإنساني في إفريقيا

تقدم مؤسسة أونانا الخيرية رعاية طبية مجانية وعمليات جراحية في المجتمعات المحرومة في بلاده الكاميرون وكذلك دول أخرى في جنوب الصحراء الكبرى بالقارة السمراء.

ونال أونانا جائزة اللاعب الأكثر تأثيرا من الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) لمجهوداته الخيرية والإنسانية، وهي الجائزة التي فاز بها ماركوس راشفورد، زميله في مانشستر يونايتد عام 2020، لعمله لضمان استمرار الأطفال في تلقي وجبات مدرسية مجانية عندما كانت المدارس مغلقة إبان تفشي فيروس كورونا آنذاك.

وأجرى الأطباء العاملون مع مؤسسة أونانا أكثر من 1200 عملية جراحية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وصرح أونانا لموقع (فيفبرو)، اليوم الثلاثاء "عندما مررت ببرشلونة وأمستردام وميلانو في طريقي إلى مانشستر يونايتد، كان هناك أشخاص ساعدوني في تلك الرحلة".

أضاف أونانا "لقد ساعدوني حتى أتمكن من الوقوف عندما كنت في حالة يرثى لها. لم أنسَ قط المساعدة التي تلقيتها. وبسبب الأشخاص الذين دعموني في الماضي، أشعر أنني أتحمل مسؤولية العطاء ومساعدة الآخرين".

أوضح حارس مانشستر يونايتد "عندما بدأت مؤسسة أندريه أونانا، كانت الفكرة هي مساعدة الأطفال المكفوفين في الكاميرون. تلقينا الكثير من الدعم ومنذ ذلك الحين تمكنا من التطور لتصبح منظمة غير حكومية تقدم الرعاية الطبية والجراحات المجانية للأطفال والبالغين من المجتمعات المحرومة".

أشار أونانا "نستعين بأطباء وجراحين، أغلبهم من إسبانيا، لإجراء العمليات الجراحية في إفريقيا. وفي يوليو من هذا العام، نظمنا حملتنا الجراحية الرابعة حيث ساعد وفد من المتخصصين الصحيين الإسبان، تنوعوا من الممرضات إلى جراحي الأطفال، أكثر من 350 شخصا في العاصمة الكاميرونية ياوندي".

ومن المقرر أن تتبرع فيفبرو بمبلغ 10 آلاف دولار أمريكي لدعم أعمال المؤسسة.