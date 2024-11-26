تعرف على أهم تصريحات مدير فنى بلاك بولز الموزبيقى قبل مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل وقائع المؤتمر الصحفى للمدير الفنى لنادى بلاك بولز الموزبيقى والذى ياتى فى ختام الاستعداد لمواجهة الزمالك بأولى مباريات الفريقان بدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الافريقي والمقرر إقامتها غدا الأربعاء بملعب استاد القاهرة الدولى.

تصريحات مدير فنى بلاك بولز الموزبيقى قبل مواجهة الزمالك

وقال كوشيندوا المدير الفنى لبلاك بولز: فى البداية اشكركم على الترحاب بنا ونحن نخوض منافسة قوية أمام فريق يحظى بتاريخ هائل ونسعى لتقديم مباراة قوية قد تمنحنا أفضلية خلال المباريات القادمة ولن تكون مواجهة الزمالك سهلة ونعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.

وتابع بقوله: لدينا بعض اللاعبين يلعبون لأول مرة مباراة كبيرة بهذا الحجم ونحترم الزمالك وهدفنا استغلال الفرص، ونحترم جميع الخصوم سواء الزمالك أو المصري أو غيره ومستعدون لجميع الفريق وخوض المعارك.

واضاف بقوله: نحترم جميع اللاعبين الكبار وغيابات الزمالك قد تمنحنا أفضلية وفى جميع الأحوال المنافس لديه ذخيرة من اللاعبين.

واختتم قائلا جميع الأمور على ما يرام وقد تكون قد لم نتدرب على ملعب المباراة ولكن نحترم اللوائح والطقس جيد وسنحترم أرضية الملعب قبل المواجهة بدقائق.



فيما أعرب نينى لاعب بلاك بولز عن سعادة الفريق ككل بالمواجهة واحترامهم لنادى الزمالك والسعى لتقديم عرض قوى أمام الفريق المصري.

