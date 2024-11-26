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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الأخيرة.

ربيع ياسين: إمام عاشور قادر يشيل فريق لوحده لكن محتاج العودة لتركيزه

وأضاف ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم، أن إمام عاشور لاعب جيد جدا، ولكن مازال لديه الكثير لم يقدمه ويحتاج التركيز في الملعب.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: على إمام أن يستغل إمكانياته لصالح نفسه ولصالح الأهلي وهو لاعب يشيل فريق وليس نفسه فقط.

واختتم ربيع ياسين: إمام يحتاج التركيز والإصرار وأعلم أنه مازال لديه الكثير، ولا بد أن يعود لمنتخب مصر وأن يُكمل المباريات لنهايتها وهذا يحتاج جهد كبير منه.

