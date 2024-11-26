نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات مرتقبة على تشكيل الأهلي أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بنظيره ستاد أبيدجان الإيفواري، وذلك في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-25.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا، البوم الثلاثاء، الموافق 26 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مباراة ستاد أبيدجان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحي عطية الله، عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمود كهربا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-25، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية والمشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

