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أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا.. يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره فريق استاد أبيدجان الإيفواري ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق انطلاقة قوية في البطولة الأغلى على مستوى الأندية في القارة السمراء، المباراة تقام على استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري كبير.

موعد مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

وتُقام المباراة بين الأهلي واستاد أبيدجان اليوم على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، حيث يتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة الافتتاحية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر

وجماهير الكرة في مصر والوطن العربي يمكنهم متابعة المباراة عبر عدة وسائل بث مضمونة، القنوات الناقلة هي:

بي إن سبورتس HD2: الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أون تايم سبورتس (البث الأرضي): تنقل المباراة داخل مصر بجودة عالية.

كما يمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق "TOD" المتاح للهواتف المحمولة، بشرط تفعيل الاشتراك الخاص بالخدمة.

معلق مباراة الأهلي واستاد أبيدجان اليوم

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس عن تعيين المعلق المصري علي محمد علي للتعليق على أحداث المباراة، حيث يتمتع المعلق بخبرة واسعة في نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الإيفوارية

وعلى الرغم من كون المباراة هي الأولى التي تجمع الأهلي مع فريق استاد أبيدجان، فإن المارد الأحمر خاض مواجهات عديدة أمام الفرق الإيفوارية الأخرى، أبرزها:

عدد المواجهات: 22 مباراة.

عدد الانتصارات: الأهلي فاز في 10 مباريات.

عدد التعادلات: 5 مباريات.

عدد الهزائم: 7 مباريات.

ونجح لاعبو الأهلي في تسجيل 25 هدفًا في هذه المباريات، بينما استقبلت شباكه 20 هدفًا.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام استاد أبيدجان

ويدخل المدرب السويسري مارسيل كولر المباراة بتشكيل متوازن بين الخبرة والشباب، التشكيل المتوقع هو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم "كهربا".

الحكم المكلف بإدارة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إدارة المباراة إلى الحكم الجابوني تانجي مبيامي، الذي يتمتع بخبرة واسعة في إدارة مباريات كبرى في القارة.

الأهلي يسعى لبداية قوية في دوري أبطال إفريقيا

ويدخل الأهلي المباراة بروح قتالية عالية بعد تعادله الأخير في الدوري المصري الممتاز أمام الاتحاد السكندري، المدرب مارسيل كولر يسعى لتقديم أداء مميز لإرضاء جماهير القلعة الحمراء وتحقيق النقاط الثلاث.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي واستاد أبيدجان بث مباشر يلا شوت

ويمكنك متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

مواقع البث المباشر مثل "يلا شوت" و"كورة لايف"، التي تقدم تغطية مميزة لجميع المباريات. التطبيقات الرسمية مثل تطبيق TOD وبي إن كونكت.

استعدادات استاد أبيدجان لمواجهة الأهلي

على الجانب الآخر، يسعى فريق استاد أبيدجان لتقديم أداء قوي أمام الأهلي، بالرغم من أن الفريق لم يحقق نجاحات بارزة على المستوى القاري في السنوات الأخيرة، إلا أنه يطمح إلى تحقيق مفاجأة في هذه المباراة الصعبة.

مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

الفوز في هذه المباراة يمنح الأهلي دفعة قوية نحو التأهل المبكر من المجموعة، خاصة أن المباراة تقام على أرضه وأمام جماهيره، وهو ما يشكل ضغطًا إضافيًا على لاعبي فريق استاد أبيدجان.

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تحليل المباراة

نقاط القوة لدى الأهلي: خبرة لاعبيه الدوليين، الحضور الجماهيري الكبير.

نقاط الضعف: الضغط النفسي بسبب التعادل الأخير.

فرص استاد أبيدجان: استغلال الأخطاء الدفاعية للأهلي واللعب على المرتدات.

وتعد المباراة تُعد مواجهة حاسمة ومثيرة ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية، حيث يأمل الجميع في مشاهدة لقاء قوي يليق بتاريخ البطولة.