نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يحسم موقف البليهي من الاستمرار مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زادت المطالبات الإعلامية والجماهيرية منذ بداية الموسم الحالي، بشأن ضرورة تخلي نادي الهلال السعودي، عن النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

ويتواجد البليهي في صفوف الفريق الهلالي منذ صيف عام 2017، وانضم قادمًا من نادي الفتح السعودي،ويشهد تذبذبًا كبيرًا للغاية، خلال الموسم الرياضي الحالي، مع تسببه في عديد من الأهداف ضد الزعيم.

ومع كل هذه المطالبات بالاستغناء عنه،أعلن الإعلامي الرياضي سيف الرخيص، حسم مجلس إدارة نادي الهلال "مستقبل" المدافع الدولي، بقرار نهائي.

ونشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن تفعيل الإدارة الهلالية بند "التجديد التلقائي"، في عقد المدافع الدولي صاحب الـ 35 عام.

وبهذا أكد الإعلامي الرياضي استمرار علي البليهي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ وعدم الالتفات للمطالبات الجماهيرية والإعلامية بـ "الاستغناء عنه".

