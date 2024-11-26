نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمام الغرافة…تفاصيل إصابة محمد سيماكان مدافع النصر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الصحفي علي العنزي عن نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها محمد سيماكان، مدافع النصر عقب تعرضه للإصابة أثناء مواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا النخبة مساء أمس.

وحقق النصر الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة النخبة المحلية الاسيوية.

وترك سيماكان الملعب عند الدقيقة الـ74 لعدم تمكنه من مواصلة اللعب، وشارك بدلًا عنه علي لاجامي.

واعلنت الرياضية السعودية أفادت أن اللاعب الفرنسي طمأن الجهاز الطبي والفني للنصر عند خروجه بأنه يشعر بآلام طفيفة، وقرر النادي إخضاعه لفحوصات طبية في وقت مبكر من فجر الثلاثاء قبل العودة إلى الرياض والانتظام في التدريبات الجماعية.

وأكدت أن نتائج الفحوصات الطبية جاءت بعدم معاناة سيماكان من أي إصابة، مما يعني جاهزيته لخوض المباريات القادمة مع النصر والبداية مع مواجهة ضمك في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

ويعتبر فوز النصر على الغرافة ضمن له التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا النخبة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة.

