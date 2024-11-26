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أحمد جودة - القاهرة -

تتطلع الأندية العربية الستة للمشاركة في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لتحقيق انطلاقة جيدة في بداية مشوارها بهذا الدور، الذي تبدأ فعالياته الأربعاء.

مواجهات متباينة للفرق العربية في الكونفدرالية

وتقام مباريات الجولة الأولي لدور المجموعات بالبطولة القارية في يوم واحد، حيث تشهد المجموعة الأولي صدامًا عربيًا بين الصفاقسي التونسي والرياضي القسطنطيني الجزائري، فيما يلتقي سيمبا التنزاني مع ضيفه أونزي برافوش الأنغولي.

وفي المجموعة الثانية، يستضيف نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة الماضية للبطولة، فريق لواندا سول الأنغولي، بينما يلتقي الملعب المالي مع ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

وفي المجموعة الثالثة، يلعب اسيك ميموزا الإيفواري مع ضيفه دياراف السنغالي، في حين يلاقي اتحاد العاصمة الجزائري ضيفه أورابا يونايتد البوتسواني.

وفي المجموعة الرابعة، يواجه الزمالك المصري (حامل اللقب) ضيفه بلاك بولز الموزمبيقي، فيما يلتقي المصري البورسعيدي مع ضيفه إنيمبا النيجيري.

وتبحث 6 فرق عربية علي حلم اللقب المشروع وهو حصد لقب الكونفدرالية، خاصة أن هناك اربعة فرق سبق لها التتويج بتلك المسابقة وعلي رأسهم الصفاقسي التونسي وهو الأكثر حصدًا للمسابقة بثلاثة ألقاب، بينما يمتلك الزمالك ونهضة بركان لقبين، وحصل كل من الملعب المالي واتحاد العاصمة الجزائري على لقب وحيد.

وسيكون الزمالك في مهمة صعبة لوقوعه في مجموعة ليست بالسهلة تضم مواطنه المصري، الذي حقق فوزًا غاليًا على الفريق الأبيض قبل أيام قليلة بهدف نظيف في الدوري المحلي، بخلاف إنيمبا وكذلك بلاك بولز.

ويسعي الزمالك لتحقيق فوز يهدئ به الأجواء المشتعلة داخل النادي عقب الخسارة الأخيرة من المصري وقبلها فقدان لقب السوبر المصري في النهائي أمام غريمه التقليدي الأهلي الشهر الماضي بالإمارات العربية المتحدة.

ويدرك فريق الزمالك أنه ليس هناك مجالًا للمقارنة مع منافسه بلاك بولز خاصة في القيمة التسويقية والتاريخ والبطولات حتي أن القيادة الفنية للفريقين من المدرسة البرتغالية، فبطل مصر يقوده جوزيه غوميز وبطل موزمبيق يقوده هيلدر دورات.

ورغم ذلك، حذر غوميز لاعبيه من الانخداع بهذا الأمر، وطلب منهم غلق ملف الخسارة المحلية والتركيز في رحلة الحفاظ علي اللقب القاري.

ويفقد الزمالك في تلك المواجهة جهود أحمد حمدي، صاحب هدف تتويج الفريق باللقب القاري الموسم الماضي، ومحمود شيكابالا وناصر ماهر للإصابة فيما سيتواجد أحمد مصطفي زيزو بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته طوال الفترة الماضية.

من جانبه، يتطلع بلاك بولز لتقديم نفسه للقارة السمراء في مواجهة الزمالك، وقال مديره الفني في تصريحات صحافية قبل وصوله للعاصمة المصرية القاهرة إن هناك فارق كبير مع منافسهم الزمالك ولكن كرة القدم بها كل شيء، معربًا عن رغبته في تحقيق المفاجأة.

وأضاف: "لدي لاعبين أثق بهم كثيرًا ونسعي لتحقيق مفاجأة رغم صعوبة المواجهة امام الزمالك. نحن أبطال موزمبيق ونسعي لتقديم أنفسنا في تلك البطولة".

وفي المجموعة ذاتها، سيكون المصري البورسعيدي في مهمة صعبة حين يستضيف إنيميا صاحب التاريخ الكبير قاريًا، حيث يملك بطل نيجيريا تاريخًا حافلًا مع الأندية المصرية خاصة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسموحة والإسماعيلي لكنه لم يلتق المصري البورسعيدي من قبل.

من جانبه، يأمل نهضة بركان في العودة من جديد لمنصات التتويج وحصد اللقب القاري حين يستهل مشواره باستضافة فريق لواندا سول في مواجهة غير متكافئة مقارنة بتاريخ الفريقين، وسيكون الصفاقسي التونسي في صدام عربي خالص حين يستضيف نظيره الرياضي القسطنطيني

ويقدم نهضة بركان موسمًا رائعًا ببطولة دوري المحترفين المغربي، حيث يتربع على قمة الترتيب برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، متفوقًا بفارق 7 نقاط كاملة أمام أقرب ملاحقيه، ويطمح لمواصلة هذا التألق المحلي خلال مشواره الأفريقي.

وحصل بركان على قوة دفع لا بأس بها قبل خوض المعترك الأفريقي الصعب، عقب فوزه 2-1 على ضيفه حسنية أغادير، قبل 3 أيام بالدوري المغربي.

وستكون الأضواء مسلطة بلا شك على الديربي العربي بين الصفاقسي والنادي الرياضي القسنطيني ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وبينما يعاني الصفاقسي من البداية المهتزة بالدوري التونسي هذا الموسم، في ظل تواجده بالمركز السابع برصيد 14 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف الصدارة، فإن الرياضي القسنطيني ظهر بشكل أفضل على الصعيد المحلي.

وطمأن القسنطيني جماهيره قبل لقائه مع الصفاقسي، بعدما اعتلى قمة ترتيب الدوري الجزائري الآن برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، عقب فوزه 1-0 على اتحاد الجزائر في لقائه الأخير بالبطولة يوم الخميس الماضي.