بيلينجهام يحصد جائزة مهمة في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - حصد الدولي الإنجليزي، جود بيلينجهام صانع ألعاب ونجم ريال مدريد، جائزة مميزة بسبب تألقه في الموسم الماضي 2023-24 رفقة النادي الملكي.

وجاء بيلينجهام لصفوف ريال مدريد صيف العام الماضي 2023، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل أكثر من 100 مليون يورو. وخلال مشاركته الأولى مع الفريق، تمكن الدولي الإنجليزي من فرض نفسه في تشكيلة الفريق.

وأعلنت رابطة اللاعبين الإسبانية (AFE)، عن فوز النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني لموسم 2024-25.

وأنهى بيلينجهام الموسم الماضي هدافًا لريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني، برصيد 19 هدفًا، كما احتل الدولي الإنجليزي المركز الثاني بقائمة لاعبي الفريق الأكثر هزًا للشباك في مختلف البطولات، برصيد 23 هدفًا، مُتخلفًا بهدف واحد فقط عن المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وعلق اللاعب الإنجليزي، عن سعادته بتلك الجائزة، والتي حصدها من خلال التصويت فيها من خلال لاعبي كرة القدم، وقال في تصريح نشره الموقع الرسمي لريال مدريد: "شكرًا جزيلًا لكم على التصويت لي كأفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الماضي.. أنا فخور جدًا".

