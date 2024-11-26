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أحمد جودة - القاهرة -

تعرض اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية، أثناء مباراة ليغانيس، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الليجا.

فينيسيوس يلقي اللوم على جدول المباريات

وفاز النادي الملكي بثلاثية نظيفة، وصنع فينيسيوس الهدف الثالث الذي سجله كيليان مبابي.

و سيغيب البرازيلي عن مواجهة ليفربول في دوري الأبطال ومن المتوقع غيابه لثلاثة أسابيع.

وتحدث فينيسيوس عن سبب إصابته والقي اللوم على كثرة المباريات التي أدت لإصابته، حيث لعب 22 مباراة هذا الموسم ويمكن أن يصل العدد إلى نحو 70 إذا تقدم فريقه في المنافسات الكبرى.

وعلق فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، عن قلقه من تأثير الجدول المزدحم على صحة اللاعبين، مشيرًا إلى زيادة الإصابات بسبب الإرهاق.

يتفق معه فينيسيوس الذي غاب سابقًا مباريات مع منتخب بلاده بسبب مشاكل الإصابة.

ومازال ريال مدريد يعاني من أزمة الإصابات التي وضعته في تحدي أمام مشوارهم نحو تحقيق الألقاب.

