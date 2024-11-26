نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحصل على توقيع لاعب جديد من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن نادي الزمالك نجح في الحصول على توقيع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو تمهيدًا للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

ويسعى مسؤولو نادي الزمالك للتعاقد مع صفقات جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الحالي.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: حصل نادي الزمالك على توقيع محمود جهاد لاعب وسط فريق فاركو تمهيدًا للتفاوض معه مع ناديه لحسم الصفقة رسميًا ومعرفة الشروط المالية للاستغناء عن اللاعب لصالح القلعة البيضاء.

وأضاف: تمسك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك بضم لاعب وسط مع الثنائي نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة المصاب حاليًا.