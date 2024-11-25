نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إمبولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، أهداف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي مع نظيره أودينيزي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

أهداف مباراة إمبولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

سجل اللاعب بيترو بيلجري، نجم فريق إمبولي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول في شباك أودينيزي، بعد أسيست من كاكاس.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب دافيس هدف التعادل الأول لصالح فريق أودينيزي، في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، بتمريرة لوفرين.