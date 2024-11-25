التعادل الإيجابي يحسم مواجهة إمبولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إمبولي مع نظيره أودينيزي، بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وانطلقت أحداث مباراة إمبولي ضد أودينيزي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة إمبولي ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

بدأ الشوط الأول من مباراة أودينيزي ضد إمبولي، بضغط وسيطرة كبيرة على الكرة من جانب الأخير لتسجيل هدف مبكر.

وفي الدقيقة 15 من الشوط الأول، سدد اللاعب كولومبو، نجم فريق إمبولي كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأحرز اللاعب بيترو بيلجري، نجم فريق إمبولي في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول في شباك أودينيزي، بعد أسيست من كاكاس.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة أودينيزي ضد إمبولي، بتقدم الأخير بهدف نظيف.

ومع أحداث الشوط الثاني، أدرك اللاعب دافيس هدف التعادل الأول لصالح فريق أودينيزي، في الدقيقة 76 من الشوط الثاني، بتمريرة لوفريك.