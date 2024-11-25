نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة نيوكاسل يونايتد ووست هام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: تينو ليفرامينتو، فابيان شار، ليويد كيلي، لويس هول.

خط الوسط: برونو جيمارايش، جوزيف ويلوك، شون لونجستاف.

خط الهجوم: أليكسندر إيساك، أنتوني جوردون، شون جولينتون.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة نيوكاسل يونايتد ضد وست هام يونايتد مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.