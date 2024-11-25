نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يوقع غرامة مالية على أحمد فتوح لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب غياب أحمد فتوح عن مران الفريق قبل مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة من دوري NILE.

وأكد المصدر، أن غيابه لم يكن بسبب نزلة البرد كما تم الإعلان، بل بسبب سبب آخر، مع توقع فرض غرامة مالية كبيرة عليه.

وأوضح المصدر في تصريحات، أن اللاعب سيتم التحقيق معه بسبب تغيبه عن المران، وأن العقوبة ستكون قاسية.

جدير بالذكر أن الزمالك خسر أمام المصري بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري المصري.