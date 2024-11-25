سيدني ـ أ.ف.ب: اعتزلت السباحة إيما ماكيون، الأكثر تتويجًا في تاريخ أستراليا الأولمبي وصاحبة ثمانية أرقام قياسية عالمية، أمس عن عمر يناهز 30 عامًا. حققت ماكيون في مسيرتها 14 ميدالية أولمبية، ست منها ذهبية، خلال مشاركاتها في ألعاب ريو، طوكيو وباريس في الصيف الماضي.
وقالت الأسترالية على حسابها عبر إنستجرام « أعلن رسميًّا اعتزالي السباحة التنافسية»، مرفقة منشورها بمجموعة مقاطع تعرض أبرز لحظات مسيرتها. وأضافت «قبل ألعاب باريس كنت أعلم أنها ستكون الأخيرة لي، والأشهر التي تلتها منحتني الوقت للتأمل في رحلتي والتفكير في الشكل الذي أريده لمستقبلي في السباحة».
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