نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي أمام الغرافة في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الغرافة القطري بعد قليل بستاد البيت ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر والغرافة

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والغرافة مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الغرافة

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حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: الغنام، سيماكان، ال فتيل، بوشل.

خط الوسط: الخيبري، بروزوفيتش، مونتيرو.

خط الهجوم: رونالدو، ماني، جابرييل.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والغرافة

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قنوات الكأس القطرية نايل سات،

التردد: 11919، معامل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة الكأس المفتوحة سهيل سات

، التردد: 10770، معامل الاستقطاب: أفقي / عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.