نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر أمام بلاك بولز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، الاعتماد على محمد حمدي لتعويض غياب ناصر ماهر في مباراة الفريق المقبلة أمام بلاك بولز، بطل موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

جوميز يستقر على بديل ناصر ماهر

ويأتي هذا القرار بعد إصابة ناصر ماهر بشد في العضلة الخلفية وإجهاد عضلي شديد، مما حال دون مشاركته.

في المقابل، عاد محمد حمدي للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، حيث خضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

يستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة، في إطار البطولة الإفريقية.