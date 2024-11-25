نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب ناصر ماهر عن الزمالك بعد شد الخلفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك في الساعات الأخيرة عن إصابة ناصر ماهر بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى إجهاد عضلي شديد، مما حال دون مشاركته في مباراة الفريق أمام المصري ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

مدة غياب ناصر ماهر عن الزمالك

اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي وعلاج طبي لحين شفائه التام.

وحسب مصدر في الجهاز الفني، من المتوقع أن يغيب ناصر ماهر لمدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين، وذلك بناءً على نتائج الفحوصات الطبية التي سيخضع لها اللاعب في الساعات المقبلة.

وبذلك، لن يتمكن ناصر ماهر من المشاركة في مباراة الزمالك أمام بلاك بولز في الكونفدرالية الإفريقية، المقررة بعد غدٍ الأربعاء.