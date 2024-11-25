نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب فينيسيوس.. أنشيلوتي يُعلن قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة ليفربول، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

لوكاس فاسكيز يزين قائمة ريال مدريد استعدادا لمواجهة ليفربول

ومن المقرر أن تقام مواجهة ليفربول وريال مدريد على أرضية ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المواجهة المرتقبة، يوم الاربعاء القادم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر.

وشهدت قائمة الفريق الإسباني عودة لاعبه الإسباني لوكاس فاسكيز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

بينما يغيب عن مواجهة ليفربول المرتقبة، النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تعرضه لإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

▪︎حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران جونزاليس.

▪︎خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - باييخو - فران جارسيا - روديجر - ميندي - أسينسيو.

▪︎خط الوسط: جود بيلينجهام - كامافينجا - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - أردا جولر - داني سيبايوس.

▪︎خط الهجوم: كيليان مبابي - إندريك - إبراهيم دياز - وجونزالو.

ويحتل ريال مدريد الإسباني المركز الثامن عشر في ترتيب جدول دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط.