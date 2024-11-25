موعد والقنوات الناقلة لمباراة فينيسيا ضد ليتشي اليوم في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فينيسيا لمواجهة ليتشي، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

صراع القاع.. فينيسيا يستضيف ليتشي في الكالتشيو

ويستضيف ملعب بييبرلويجي بينزو، مواجهة القاع في الكالتشيو، بين فينيسيا وليتشي، تحت صافرة الحكم الإيطالي لوكا بايريتو.

ويحتل ليتشي المركز التاسع عشر في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن متذيل الترتيب فريق فينيسيا والذي يمتلك في رصيده 8 نقاط.

موعد مباراة فينيسيا وليتشي في الكالتشيو

تنطلق مواجهة فينيسيا وليتشي في الدوري الإيطالي، يوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والثانية إلا عشر مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة فينيسيا وليتشي في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مباراة فينيسيا وليتشي في الدوري الإيطالي، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتية، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للموسم الجاري 2024/2025.

