نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد الجولة الثالثة من الدوري.. تعثر القطبين ورقم استثنائي للمصري وغياب البطاقات الحمراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز، أمس الأحد حاملةً الكثير من الأحداث المثيرة والنتائج المفاجئة، حيث شهدت تعثر الأهلي والزمالك، في مقابل تحقيق أندية جماهيرية مثل المصري والإسماعيلي وغزل المحلة نتائج مميزة.

صدارة مزدحمة ومفاجآت في القاع

بعد الجولة الثالثة، تقاسم الأهلي، وبيراميدز، والمصري، والاتحاد السكندري الصدارة برصيد 7 نقاط لكل منهم، بينما شهدت المؤخرة مفاجآت بتواجد الثلاثي حرس الحدود، والبنك الأهلي، وإنبي في المراكز الأخيرة بجدول الترتيب بنقطة وحيدة فقط لكل منهما.

تعثر القطبين وتألق الأندية الشعبية

شهدت الجولة الثالثة 9 مباريات، حيث تحقق الفوز في 5 مباريات أبرزها فوز المصري على الزمالك، وبيراميدز على البنك الأهلي، وفاركو على إنبي، والإسماعيلي أمام بتروجيت، وغزل المحلة في مواجهة الجونة.

بينما انتهت 4 مباريات بالتعادل بواقع 3 تعادلات سلبية في مواجهات فيوتشر وزد، وحرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش أمام سموحة، بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة وحيدة جمعت الأهلي والاتحاد السكندري.

أهداف غزيرة ونجم إنبي في صدارة الهدافين

شهدت مباريات الجولة الثالثة تسجيل 16 هدفًا خلال 9 مواجهات، بمعدل تهديفي بلغ 1.7 هدفًا لكل مباراة. وبرزت مواجهة فاركو وإنبي كالأكثر غزارة تهديفية، حيث اهتزت الشباك خلالها 7 مرات.

على صعيد اللاعبين الأجانب، تمكنوا من إحراز هدفين فقط في هذه الجولة، سجلهما كل من صديق إيجولا لاعب بيراميدز في شباك البنك الأهلي، وبيكالي أوبامي لاعب الاتحاد السكندري في مرمى الأهلي.

أما صدارة الهدافين، فكانت من نصيب علي فوزي لاعب إنبي، الذي انفرد بالقمة برصيد 3 أهداف مع نهاية الجولة.

بطاقاة صفراء بالجملة وغياب حالات الطرد

الجولة الثالثة من الدوري المصري كانت خالية تمامًا من البطاقات الحمراء، حيث لم يشهد الحكام أي حالات طرد طوال المباريات التسع، وهو ما يُعد أمرًا لافتًا بالنظر إلى شدة المنافسات. وعلى الجانب الآخر، تم إشهار 32 بطاقة صفراء نتيجة التدخلات القوية أو الاعتراضات، مما يعكس الحدة والروح القتالية التي اتسمت بها المواجهات، مع التزام اللاعبين بالحدود التي جنّبتهم الحصول على بطاقات حمراء.

6 ركلات جزاء تُزين الجولة الثالثة

شهدت الجولة الثالثة من دوري نايل احتساب 6 ركلات جزاء، نجح اللاعبون في ترجمة 4 منها إلى أهداف، بينما أُهدرت ركلتان، مما أضاف عنصرًا من الإثارة والتشويق للمباريات، خاصة في اللحظات الحاسمة.

7 أندية دون انتصار و5 بلا هزيمة في الدوري

بعد الجولة الثالثة، لا يزال سبعة أندية تبحث عن فوزها الأول في الدوري هذا الموسم، وهي: مودرن سبورت، بتروجت، الجونة، زد، إنبي، البنك الأهلي، وحرس الحدود. بينما تمكنت خمسة أندية من الحفاظ على سجل خالٍ من الهزائم حتى الآن، وهي: الأهلي، بيراميدز، المصري، مودرن سبورت، والاتحاد السكندري.

الأهلي الأقوى هجومًا.. ودفاع حديدي للمصري

بعد مرور ثلاث جولات من الدوري، يتصدر الأهلي قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 7 أهداف، متفوقًا على بيراميدز الذي سجل 6 أهداف. وفي الجهة المقابلة، فشل كل من الجونة وزد في هز الشباك حتى الآن.

من جهة أخرى، يبرز المصري البورسعيدي كالفريق الوحيد الذي لم يستقبل أي هدف حتى نهاية الجولة الثالثة. ليصبح صاحب أقوى دفاع في المسابقة حتى الآن.

