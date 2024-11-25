نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..صلاح يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لتمديد عقده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر الأسطورة المصرية محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن استيائه، بسبب عدم تلقيه عرضا رسميا من ناديه لتمديد تعاقده، والذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، وتحديدا في يونيو 2025.

وقاد صلاح الريدز مساء أمس لتحقيق فوزا هاما على نظيره ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن فعاليات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح:لم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في ليفربول

وتحدث صلاح في تصريحات صحفية لشبكة "NBC Sports Soccer"، عقب نهاية مواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون، وقال "أنا خارج النادي أكثر من بقائي فيه! لم أتلق أي عرض".

وأضاف نجم ليفربول "نحن على وشك دخول شهر ديسمبر ولم أتلق أي عروض حتى الآن للبقاء في النادي".

وواصل الأسطورة المصرية، حديثه قائلًا "أنت تعلم أنني في النادي منذ سنوات عديدة. لا يوجد نادٍ مثله، ولكن لا يوجد عرض لتمديده الآن، في النهاية، الأمر ليس بيدي".

وأوضح "أنا في النادي منذ سنوات عديدة. أنا أحب الجماهير، والجماهير تحبني، الأمر ليس بيدي أو بأيدي الجماهير".

وأعترف محمد صلاح خلال حديثه، أنه يشعر بالاحباط بسبب عدم وجود عرض رسمي من جانب إدارة الريدز لتمديد تعاقده، حيث قال "أنا محبط. بالطبع أنا محبط من الموقف، لم أر أي نوع من العروض من ليفربول حتى الآن".

وأختتم نجم ليفربول، حديثه "أنا فقط أبذل قصارى جهدي لأن هذه هي شخصيتي وأحاول أن أعطي كل ما لدي من أجل نفسي والنادي".

ويستعد ليفربول لمواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد يوم الاربعاء القادم، على أرضية استاد أنفيلد معقل الريدز، ضمن فعاليات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال اوروبا.

